Balıkesir'in Edremit Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında park ve bahçelerde 'susuzluğa dayanıklı bitki' dönemini başlattı. Belediye bünyesindeki tesislerde üretilen sedum ve sukulentler, ilçedeki yeşil alanlara hem estetik bir görünüm kazandırıyor hem de su tasarrufu sağlıyor.

Edremit Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda kentsel peyzaj çalışmalarında stratejik bir değişikliğe gitti. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, park ve bahçelerin süslenmesinde az su tüketen ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bitki türlerine öncelik verilmeye başlandı.

Kendi tesislerinde üretiyorlar

Çalışmaların mutfağı olan Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki üretim tesislerinde, belediyenin kendi imkanlarıyla yetiştirilen bitkiler toprakla buluşuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Taner Akıncı, üretimin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini belirtti. Akıncı, 'Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Çıkrıkçı'daki üretim tesislerimizde kendi çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş'ın direktifleri doğrultusunda, özellikle yaz aylarındaki susuzluğa ve sıcaklığa dayanıklı olan, sezonu rahat bir şekilde geçirebilecek sedum ve sukulent tarzı bitkilerin üretimine odaklandık' dedi.

Hem ekonomik hem çevreci çözüm

Yaz mevsiminin zorlu şartlarına uyum sağlayan bu bitkiler, ilçedeki mevcut parklarda ve refüjlerde çeşitli zamanlarda yapılan dikim çalışmalarıyla yerlerini alıyor. Geleneksel mevsimlik çiçeklere oranla çok daha az sulama gerektiren bu türler sayesinde belediye, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlarken bakım maliyetlerini de minimuma indiriyor. Şehrin estetik dokusuna modern bir hava katan sukulent düzenlemeleri, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Edremit Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yürüttüğü bu üretim modeli, dışa bağımlılığı azaltarak belediye bütçesine de önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.