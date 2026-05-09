Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması kapsamında ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Düzce Valiliği önünde ki sergiyi, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve vatandaşlar ziyaret ederek fotoğrafları yakından inceledi. Tarımın, ormanın, toprağın, suyun ve gıdanın insan hayatındaki önemini yansıtan eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. 2026 yılında 'Bereketin Yüzyılı' temasıyla Türkiye genelinde 81 ilde sergilenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi, tarımsal üretimin, doğal kaynakların korunmasının ve kırsal yaşam kültürünün önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışma; tarımın, ormanın, toprağın, gıdanın ve suyun önemi konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sunuyor. Düzce'de sergilenen fotoğraflar, üretimin bereketini, doğanın güzelliğini ve insan emeğinin tarım ile orman varlığı üzerindeki değerli katkısını görsel bir dille ziyaretçilere aktardı.