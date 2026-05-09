Cumayeri Belediyesi, sosyal sorumluluk vizyonuyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 25 vatandaş için başlatılan sıcak yemek servisi, aksamadan devam ediyor.

Zabıta ekipleri kapı kapı geziyor

Belediye bünyesinde hazırlanan besleyici ve sıcak yemekler, sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün şeklinde paketleniyor. Hazırlanan öğünler, Zabıta Amirliği personeli tarafından titizlikle araçlara yüklenerek belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Vatandaşların kapılarına kadar götürülen bu hizmet, özellikle kimsesiz ve yaşlı vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

'Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız'

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, 'İlçede sosyal dayanışmayı artırmak ve devletin şefkat elini her eve ulaştırmayı hedefliyoruz. Zabıta ekiplerinin düzenli takibiyle yürütülen çalışma sayesinde, yardıma muhtaç vatandaşların temel gıda ihtiyaçları sağlıklı ve hijyenik bir ortamda karşılanmış oluyor' dedi.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, her gün kapılarını çalan belediye ekiplerine ve bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'na teşekkürlerini ileterek dualarını paylaştılar.