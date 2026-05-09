DÜZCE(İHA) - Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Şükran Teyze'yi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. 'Evvel Zaman İzinde Masal' projesi kapsamında öğrencilerin Şükran Teyze adına kaleme aldığı masalın hediye edildiği ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Anneler Günü dolayısıyla Şükran Öney Anaokulu öğrencileriyle birlikte anaokulunu yaptıran hayırsever Şükran Öney'i ziyaret etti. Samimi ve duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, öğrenciler tarafından hazırlanan sürpriz hediyeler Şükran Teyze'ye takdim edildi.

Müdürlük tarafından yürütülen 'Evvel Zaman İzinde Masal' projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Her Okulun Bir Masalı Var' etkinliğinde öğrencilerin Şükran Teyze adına kaleme aldığı özel masal da ziyaret sırasında kendisine hediye edildi. Adına yazılan masalı dinleyen Şükran Teyze, duygu dolu anlar yaşayarak mutluluğunu dile getirdi.

Müdür Özer, Şükran Teyze'ye Düzce'ye kazandırdığı eğitim yuvaları ve eğitime sunduğu değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaret, öğrencilerin sevgi dolu mesajları ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.