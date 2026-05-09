Düzce Belediyesi bünyesinde Kent Konseyi'nin girişimleri ile kurulan Aile Akademisi, mayıs ayı programını Anneler Günü kapsamında 'Aile' temasıyla Çilimli ilçesinde düzenledi.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Düzce Belediye Meclisi'nin kararı ile kurulan Düzce Aile Akademisi'nin son durağı Çilimli oldu. Akademinin uzmanları tarafından Çilimli'li vatandaşlara aile kurumunun korunması, sağlıklı iletişim becerileri gibi konularda bilinçlendirme eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi, Çilimli Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi Aile Akademisi iş birliğiyle Anneler Günü kapsamında 'Aile' teması ile düzenlenen ve Ayfer Yüksel'in yönetiminde gerçekleşen etkinlik, Çilimli Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Programda; Düzce İl Müftülüğünden Vaize Sümeyye Özsoy, Düzce Barosu Av. Arb. Serdar Çodur, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ebe Canan Azın Aslan ve Uzman Psikolog Ersan Şimşek konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar, katılım sağlayan vatandaşlara yönelik aile yapısının güçlendirilmesi, anneliğin önemi ve aile içi iletişim konularında bilgilendirmede bulundu.