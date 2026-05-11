Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda otomatik av tüfekleri ve tarihi eser olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında C.Ç isimli şahsın ikametinde 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet tarihi eser olduğu ve çalıştığı değerlendirilen tabanca, 1 adet tarihi eser ve 1915 yıllarına ait olarak değerlendirilen bıçak, 1 adet tarihi eser olarak değerlendirilen üretiminin 1800'lü yıllarda yapıldığı düşünülen tuğra baskılı kılıç ele geçirildi.

Polis ekipleri şahıs hakkında işlem başlattı.