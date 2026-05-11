Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda şehir içi minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüs, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak başka bir otomobilin üstüne düşmesine neden oldu. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.