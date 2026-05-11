Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı pazarda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, her iki gruptan toplam 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için pazar alanında ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.