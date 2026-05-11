Elazığ'da kontrolden çıkan halk otobüsü şarampole uçtu. Araçta yolcu olmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Kaza, dün gece Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki otobüs garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, geri geri giderek şarampole uçtu. Kazada araçta yolcu bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
Şarampole düşen otobüs, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: İHA