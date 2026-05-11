Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında yaşlı çifte ait müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçe merkezine yaklaşık 39 kilometre uzaklıktaki Çayiçi Mahallesi'nde dün saat 17.30'da Osman Çalışır'a (70) ait evde çıktı. Yangını gören mahallelinin ihbarı ile bölgeye itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, adrese gelen itfaiye ekipleri sadece soğutma çalışması yapabildi.

Yaşananları anlatan Osman Çalışır, 'Evimizde bulunduğumuz sırada diğer odadan bir patlama sesi geldi. Eşimle birlikte hemen sesin geldiği odaya koştuk. Ancak kapıyı açar açmaz alevler bizi karşıladı. Kendimizi zor kurtardık. Üzerimizdeki elbiselerle kaldık. İtfaiye bile gelmeden 10-15 dakika içinde alevler evin her yerini kapladı. Kiremit çatı çöktü' dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.