Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürerken, Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor. Yıllarca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, gördükleri destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor.

Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde yoğunluk devam ederken, ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'de geçirdikleri yılları unutamayacaklarını ifade etti.

''Bizim kökümüz aslında Kilis tarafına dayanıyor''

14 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Suriyeli sığınmacı Hannan Mamo, aile köklerinin Osmanlı döneminde Kilis'e dayandığını belirterek, 'Türkiye'de çok güzel zaman geçirdik. Ben 12 yaşında geldim, şimdi 26 yaşıma giriyorum. Bizim kökümüz aslında Kilis tarafına dayanıyor. Martavan civarında akrabalarımız var. Osmanlı döneminde ailemiz Suriye tarafına geçmiş, sonrasında sınırlar oluşmuş. Resmi olarak Suriye vatandaşıyım ama kendimi Türkiyeli gibi hissediyorum. Türkiye'den çok fayda gördük' dedi.

''Türkiye'ye teşekkür ederim'

Yaklaşık 13 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten Suriyeli Nurettin Debba ise savaşın sona ermesiyle ülkesine dönme kararı aldığını ifade ederek, 'Türkiye'den çok memnunum. Burada tekstil üzerine atölye açtım. Şimdi Suriye'de iş imkanları oluştuğu için geri dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ederim' diye konuştu.