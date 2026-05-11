Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, doğum yeri Narman olan Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde hazırladığı özel video ile andı.

Yaklaşık 200 öğrencinin katkı sunduğu belgesel tadındaki anma videosunda, sanatçının hafızalara kazınan eserlerine ve hayatından anlamlı kesitlere yer verildi. Duygu yüklü görüntülerin yer aldığı çalışma, izleyenlere zaman zaman hüzünlü anlar yaşattı.

Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan, İbrahim Erkal'ın doğup büyüdüğü topraklar için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, sanatçının hatırasını yaşatmanın kendileri için anlamlı bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Tan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran hemşehrimiz merhum İbrahim Erkal, sadece sesiyle değil; mütevazı kişiliği, sanata olan bağlılığı ve gönüllerde bıraktığı izlerle de milletimizin hafızasında özel bir yere sahiptir. Doğum yeri olan Narman'da, yaklaşık 200 öğrencimizin katkılarıyla hazırlanan belgesel tadındaki bu anlamlı video ile hem sanatçımızı rahmetle anmak hem de genç nesillerimize onun değerini aktarmak istedik. İbrahim Erkal'ın hatırası, eserleriyle ve sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam edecektir.'

Narman'ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan İbrahim Erkal'ın müziği, duruşu ve gönüllerde bıraktığı izlerin vurgulandığı videoda, öğrencilerin samimi katkıları dikkat çekti.

Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma çalışması, İbrahim Erkal'a duyulan vefanın ve doğup büyüdüğü topraklarda sanatçısına sahip çıkma hassasiyetinin güzel bir örneği olarak değerlendirildi.