Diyarbakır'da 25 yıllık müzik öğretmeni Özgül Kanbal'ın işitme engelli öğrencileriyle hazırladığı özel beste, büyük beğeni topladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunda görev yapan 25 yıllık müzik öğretmeni Özgül Kanbal, anlamlı bir projeye imza attı. 'Sizi Ruhumla Duyabilirim' adlı besteyi öğrencileriyle birlikte hazırlayan Kanbal, şarkıyı işaret diliyle seslendirerek müziğe farklı bir boyut kazandırdı. İşitme engelli öğrencilerin aktif rol aldığı çalışma, kısa sürede büyük ilgi gördü. Duygusal anlatımı ve güçlü mesajıyla dikkat çeken proje, Yenişehir ilçesindeki diğer işitme engelliler okullarına da örnek oldu. Hazırlanan çalışma, ilçedeki tüm işitme engelliler okullarında uygulanmaya başlanırken, eğitimde fırsat eşitliği ve sanatsal ifade açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje, engellerin sanatla aşılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Müzik öğretmeni Özgül Kanbal, meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin kalbine dokunduğunu ifade etti. Kanbal, 'Bu yıl ilk kez işitme engelli bireylerle çalışma fırsatı buldum. Onların dünyasına girdikçe çok önemli bir şey fark ettim. Biz hep onların bizi duymadığını düşünüyorduk. Ama fark ettim ki asıl mesele onların bizi duymaması değil. Çünkü onlar bizi kalpleriyle, ruhlarıyla duyabiliyorlar. Asıl eksik olan biz onları duyabiliyor muyuz? Biz onları anlayabiliyor muyuz? Bu farkındalıkla 'Sizi ruhumla duyabilirim' adlı bir müzik eseri besteledim. Bu bir müzik eserinden, bir şarkıdan ziyade bir çağrı niteliğinde oldu. İşitme engelli bireylerin bize ruhlarıyla ve kalpleriyle duyabildiklerini, işitmenin sadece kulakla olmadığını göstermek amacıyla bir çağrıydı. Bu farkındalıkla bir proje geliştirdik. Sağ olsun Okul Müdürümüz Bülent Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüsamettin Atlı'nın desteğiyle Yenişehir ilçesinde bir proje başlattık. Diğer okullardaki müzik öğretmenleri bir ders boyunca çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla bu şarkıyı küçük işaret diliyle öğretmiş olacaklar. Yaş grupları küçük olan öğrencilerimiz de işitme engelli bireylerimiz için empati duygusu gelişmiş olacaklar ve çok kapsamlı sosyal farkındalık oluşturacağız. Bu açıdan da çok heyecanlıyım. Hedefimiz ilk başta Yenişehir ilçesinde olmasıydı pilot uygulama olarak. Sizlerin sayesinde Diyarbakır ilinde ve Türkiye genelinde yayılmasını istiyorum. Çünkü gerçekten biz onları duymuyoruz. Herkes sessizliğin sesi olmaya var mı? Projeyle devam etmek istiyorum ben. Milli Eğitimde de bir içerik olarak uygulanmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

İşitme engelli öğrencilerden Ela Kaya, şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyledi. Kaya, 'Projeyi çok sevdim. Bu şarkıyı tüm okullarda arkadaşlarımla söylemek isterdim' dedi.

Bir diğer öğrenci Şever Arslan ise şarkı söylerken çok mutlu olduğunu ve çok eğlendiğini dile getirdi.