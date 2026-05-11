Hatay'da havuç yediği esnada nefes alamayan Suriyeli öğrenciyi öğretmeni, Heimlich manevrası yaparak kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Alper Baş, nöbeti sırasında bir öğrencinin nefes alamadığını ve zor anlar yaşadığını fark etti. Öğrencilerin bağrışları esnasında öğretmen Baş, nefes alamayan öğrenciye Heimlich manevrası yaptı. Havuç yediği esnada ölümle burun buruna gelen Suriye uyruklu öğrenci ve öğretmeninin Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Okullarda verilen ilk yardım eğitiminde Heimlich manevrasını öğrenen öğretmen Baş, öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin Heimlich manevrasını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

'Nöbetim sırasında arkadan çocukların ses vermesiyle birlikte çocuğun nefes borusuna bir şey kaçtığını fark ettim'

Nöbeti sırasında öğrencinin nefes almadığını fark eden ve Heimclich manevrasıyla öğrenciyi kurtaran öğretmen Alper Baş, 'Nöbetim sırasında arkadan çocukların ses vermesiyle birlikte geldiğimde çocuğun nefes borusuna bir şey kaçtığını fark ettim. Sonrasında çocuğa ani bir şekilde müdahale etmeye başladım. Heimlich manevrası sonrasında olan yabancı cisim dışarı çıkmış oldu. Beslenme çantasından havuç çıkardı. Havuç parçasının çıktığını daha sonrasında fark ettik. Okulumuzun ilk yardım kurslarıyla birlikte öğrenmiş olduk. Nöbetimiz sırasında öğretmen arkadaşlarımızla birlikte sık sık bu tür olayları konuşup birlikte nasıl müdahale etmemiz gerektiğiyle alakalı hep üzerinde durduğumuz konularda konuşuyoruz. Çocuğun sağlık durumu iyi ve hiçbir problemimiz yok. Aileyle devamlı iletişim halindeyiz, herhangi bir problem olmadığını aile bize bildirdi. Göbek deliğinin hemen üzerindeki boşluğa elimi sıkarak basınç yapmaya başladım. Daha sonrasında öğretmen arkadaşlarımı da çağırarak onların da katkılarıyla birlikte çocuğun midesinden çıkarmış olduk. İlk yardıma herkesin dikkat etmesi gerektiğini, önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.