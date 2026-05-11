Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında evlatlarını kaybeden anne Döne Kuvvet ve kızı Hatice Kübra Erboz, 13 yıldır buruk acıyla yaşıyor. Anneler Günü'nde mutsuz ve üzgün olduğunu ifade eden Erboz, 'Rabbim hiçbir anneyi evladıyla, kardeşiyle sınamasın. Tarif edilemeyecek bir acı' dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Fatmanur Erboz ve teyzesi Nadire Kuvvet'in ailesi 13 yıldır buruk acıyla yaşıyor. Evlatlarını bombalı saldırıda kaybeden anne Döne Kuvvet ve kızı Hatice Kübra Erboz, üzgün olduklarını belirterek olayın faillerinin yakalanması için çalışma yürütenlere teşekkür ettiler.

'Katilleri Türk bayrağı altında esir düşmüş ve elleri kelepçeli gördük'

Reyhanlı patlamasında kızını ve kardeşini kaybeden Hatice Erboz, 'Ben 11 Mayıs patlaması şehidi Fatma Nur Erboz'un annesi Hatice Erboz, Nadire Kuvvet'in de kız kardeşiyim. Anneler Günü'nde ablamı ve kız kardeşimi kaybetmenin hüznünü her sene yaşıyorum. Her sene bu acımız tazeleniyor. İlk günkü gibi taze oluyor. Rabbim hiçbir anneyi evladıyla, kardeşiyle sınamasın. Bu tarif edilmeyecek bir acı. Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizde bir daha böyle günler yaşamayalım. Çocuğumu da ablamı da hasretle, özlemle anıyorum. Bugün çok mutsuzum ve çok üzgünüm. Reyhanlı patlamasıyla ilgili yakalananlara seviniyoruz. Açıkçası yüreğimize bir nebze de olsun su serpiliyor. Çünkü bizim çocuklarımız toprak altında yatarken onların gezip dolaşması, nefes alması zorumuza gidiyordu. Her zaman devletimize, MİT'imize, askerimize ve polisimize güvenimiz sonsuzdu. Bize bu müjdeli haberi vereceklerini umuyorduk zaten. Zamanla bunları da yaşadık. Bunları da gördük. Katilleri, Türk devletinde, Türk bayrağı altında esir düşmüş ve elleri kelepçeli gördük. Türk adaletinden kaçamayacaklar ve gerekli cezaları alacaklar' dedi.

'Benim gibi nice annelerin yüreği yanıyor ve Allah onlara da sıhhat versin'

Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini ifade eden Döne Kuvvet ise, 'Bugün Anneler Günü'dür. Her sene aynı acıyı yaşıyoruz. Hiç olmasa daha iyiydi ama demek ki kaderimizde vardır. Bunu gördük. Benim gibi nice annelerin yüreği yanıyor. Allah onlara da sıhhat versin. Ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Allah cehennem ateşi göstermesin. Allah devletimizden de razı olsun' ifadelerini kullandı.