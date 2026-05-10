Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde konuşamayan insanların ağzına anahtar koyarak tedavi ettiğini iddia eden şahsın sosyal medyada gündem olan görüntülerinin ardından evi vatandaşların akınına uğradı.

Viranşehir ilçesinde yaşayan Seyit Cuma Tufehi, konuşamayan insanlara dua edip ağzına anahtar koyarak konuşturduğunu iddia etti. Ücret almayan Tufehi'nin insanların ağzına anahtar koyarak konuşturduğunu gösteren videolar, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenler, konuşamayan yakınlarını yanlarına alarak Viranşehir'e akın etti. Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden telefonla arayan aileler, randevu aldıktan sonra konuşma güçlüğü çeken çocukları için kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Oğlunun ilk kelimelerini kullanmaya başladığını söyleyen Vahit Ekmen, 'Benim oğlumun kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Seyit Cuma Tufehi'nin yanına getirdik. Allah'a şükür oğlum yavaş yavaş konuşmaya başladı' dedi.

Adana'dan geldiğini söyleyen Salih Gülağacı, 'Adana'da gece dönercisiyim. Oğlumda bir kekemelik vardı. Sosyal medyada duydum getirdim. Seyit Cuma Tufehi onu konuşturdu. Buradan çok mutlu bir şekilde gideceğiz. Hüngür hüngür ağladık' dedi.

Az da olsa oğlunun konuşmaya başladığını söyleyen İsmail Çılgın, 'Çocuğumuzu getirdik, ağzına anahtar kattılar. Az bir şey bile olsa dili açıldı' diye konuştu. İki defa daha geleceğini söyleyen Çılgın, inşallah dilinin daha da açılacağını belirtti.

Konya'dan geldiğini söyleyen İmam Bakır Özkan, çocuğunun konuşmasının çok ağır olduğunu ve buraya geldikten sonra konuşmaya başlayacağını umut ettiklerini dile getirdi.

Buraya gelerek şifa bulduklarını söyleyen Mehmet Aydın, 'Hiç konuşamayan insanlar buraya geldi ve iyileşti. Şifa buluyoruz. İnşallah devam edecektir' dedi.

İnsanların Allah sayesinde konuştuğunu söyleyen Seyit Cuma Tufehi ise, dünyanın birçok ülkesinden insanların geldiğini belirtti. Tufehi, 'Şifa veren Allah'tır, ben vermiyorum ama Rabbimizi sonsuza kadar severiz. Yeter ki inancı olsun. Allah'ın gözleri vardır, evliyaları vardır. Allah takva sahibinin yanındadır. Amel sahibinin yanındadır. Salih evliyalar vardır. Allah diyor ki, 'Eğer onlar isterse Allah da ister.' Allah bize nerede meyil ederse biz de oradayız. Bir tek Allah'ı arayacaksınız. Allah'ın kanunu Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed'in yolunda, ehli beytin yolunda' diye konuştu.