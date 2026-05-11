Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek vererek 1 yılda 11'inci kez kan bağışında bulundu. Düzenli bağışlarından dolayı Özdemir'e bronz madalya takdim edildi.

Türk Kızılayı yetkilileri, Tavşanlı'da bir dizi ziyaret ve kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Ankara Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, Kütahya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, Tavşanlı Kızılay Temsilcisi Mümtaz Serdaroğlu ile Kan Bağışı Kazanım Uzmanları Dilay Tuzlu ve Uğur Serçebay'dan oluşan heyet, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü projeler, bölgedeki kan bağışı istatistikleri ve gönüllü bağışçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Görüşmede ayrıca kan stoklarının sürdürülebilirliği ile toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Makam ziyaretinin ardından Kaymakam Özdemir ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırına geçti. Burada sağlık ekipleriyle sohbet eden Özdemir, gerekli işlemlerin ardından 11'inci kez kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı protokolü kapsamında 10 bağış barajını aşan düzenli bağışçılara verilen bronz madalya da Kaymakam Özdemir'e takdim edildi. Özdemir, kan bağışının hem insan sağlığı hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.