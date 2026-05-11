Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Köseler köyünde çıkan ev yangını paniğe neden olurken, bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Köseler köyünde R.T.'ye ait binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Evden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonucu bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.