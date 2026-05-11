EAYK Kış Trofesi kapsamında düzenlenen 'Yaşar Üniversitesi 25. Yıl Kupası Yelkenli Yarışı'nda, üniversitenin yelken takımı şampiyonluk kupasını kaldırarak başarılarına yenisini ekledi.

Çeşme Marina'da, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Kış Trofesi kapsamında gerçekleştirilen 'Yaşar Üniversitesi 25. Yıl Kupası', iki gün süren çekişmeli yarışlara sahne oldu. Toplam 14 teknenin mücadele ettiği organizasyonda, Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı üstün performansını koruyarak grubunu zirvede tamamladı. Takım, en yüksek performanslı teknelerin yer aldığı ORC A kategorisinde birinci oldu.

Organizasyona; Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, EAYK Başkanı Herman Van Lierde ve Çeşme Marina Genel Müdürü Toker Gürer, kulüp üyeleri ve sporcular katılım gösterdi.

'Spor, akademik başarının tamamlayıcısıdır'

Yarış öncesi konuşma yapan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin kuruluşundan bu yana spora ve sosyal gelişime verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: 'Bugün burada sizlerle olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana üniversitemiz gençlerimizin yalnızca akademik başarıyla değil, kültürel ve sosyal alanlarda da gelişmelerine çok önem verdi. Spor, rekabetin ötesinde disiplini, dayanışmayı, ortak hedefi, birlikte yürümeyi ve centilmenliği de öğretiyor. Bu nedenle, öğrencilerimizin sporla bağ kurmalarını, takım ruhunu deneyimlemelerini ve kendilerini farklı alanlarda ifade edebilmelerini her zaman destekledik. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkese çok teşekkür ederim.'

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise 'Bu organizasyon üniversitemiz için çok anlamlı; çeyrek asrı geride bıraktık ve yavaş yavaş markalaşıyoruz. Dünyada hem sanatta hem sporda her anlamda değer olduk. Şimdiden bütün öğrencilerimize ve çalışanlarımıza, bu organizasyonun içindeki herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Üç yıllık şampiyonluk serisi

Takımın başarısını değerlendiren Baş Antrenör ve Direktör Haktan Taş, son üç yıldır katıldıkları tüm yarışlardan birincilikle döndüklerini belirtti. Taş, 'Üniversitemiz 2009 yılından beri kurucumuz ve onursal başkanımız Sayın Selçuk Yaşar vasıtasıyla ilk teknesi olan üniversite olma unvanıyla birlikte yıllardır yelken sporuna ve yelken takımlarına çok fazla destek vermekteydi. Üniversitemizin 25'inci yılına özel düzenlenen bu yarışı hem organize etmek hem de yarışın içerisinde üniversitemizin yelken takımıyla bulunmak çok keyifli' dedi.

EAYK Başkanı Herman Van Lierde ise takımın yüksek potansiyeline dikkat çekerek, gençlerin yelken sporuna dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve organizasyonun gelenekselleşmesi mesajını verdi.