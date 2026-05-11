Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy Muhtarlığı tarafından Tahtalı Göleti Mesire Alanı'nda düzenlenen geleneksel Hıdrellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren şenliğin düzenlendiği mesire alanına akın etmesi nedeniyle girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Gün boyu bölgeye 7 binden fazla araç ve 25 binin üzerinde vatandaş katılım gösterdi.

Yeniceköy Muhtarlığı tarafından organize edilen, Emet Kaymakamlığı ile Emet Belediyesinin destek verdiği programa; Kütahya Valisi Musa Işın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Ahmet Erbaş, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Baharın gelişi ile birlik ve beraberlik kültürünün simgesi olan Hıdrellez kapsamında düzenlenen şenliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Musa Işın, etkinlik alanını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Program kapsamında gerçekleştirilen geleneksel etkinlikler, ikramlar ve kültürel buluşmalar yoğun ilgi gördü. Şenlik alanında renkli görüntüler oluşurken vatandaşlar Hıdrellez coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Vali Musa Işın, bu tür kültürel organizasyonların toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğini belirterek, geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan Yeniceköy Muhtarlığına, destek veren kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.