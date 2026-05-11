Kütahya'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 06 CDD 037 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Mithatpaşa Caddesi'nde trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.