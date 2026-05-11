Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) personeliyle bir araya geldi.

İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ve Şube Müdürü Elif Özel ile birlikte Bozüyük SHM'de görev yapan personellerle gerçekleştirilen buluşmada, kurum hizmetlerinin etkinliği, sahada karşılaşılan durumlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda personellerin talep ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Kurumlarımızın sahada daha etkin hizmet sunabilmesi için personelimizin görüş ve önerilerini önemsiyor, birlikte çözüm üretme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.