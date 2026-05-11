Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Soğucakpınar Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Baraj sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sözer, bölgedeki tarımsal üretime katkı sağlayacak yatırımların önemine dikkat çekti. Temelden yüksekliği 47 metre olan, kil çekirdek kaya dolgu gövde tipiyle inşa edilen Soğucakpınar Barajı'nın 950 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu öğrenildi. Barajın, 2 bin 510 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ederek bölge tarımına önemli katkı sunacağı belirtildi. İncelemeler sırasında barajın mevcut durumu, sulama kapasitesi ve tarımsal üretime sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Vali Sözer, su kaynaklarının verimli kullanılmasının tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve su kaynaklarının etkin kullanılması açısından bu tür yatırımları önemsiyoruz. İlimizde üretimi destekleyen projeleri yakından takip ediyoruz' dedi.