Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ekipleri tarafından, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Gölpazarı ilçesinde kamu personeli ve vatandaşlara yönelik seminer gerçekleştirildi. Müdürlüğe bağlı görev yapan Sosyal Çalışmacı Didem Avcı tarafından verilen seminerde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ile 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konuları ele alındı. Düzenlenen seminerde katılımcılara, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal haklar, başvuru mekanizmaları ve erken yaşta evliliklerin bireyler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek; 'Kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda bilinçlendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edeceğiz' dedi.