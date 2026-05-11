Bilecik'in Vezirhan beldesi ve çevre köylerinde düzenlenen Hıdırellez şenlikleri yaklaşık 6 bin 500 vatandaşın katılımıyla gerçekleşirken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımıyla Vezirhan beldesine bağlı Mahan, Gülümbe, Çukurören, Beyce ve Cumalı köylerinde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerinde, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yoğun güvenlik tedbiri uygulandı. Necmiye, Abbaslık, Dereşemsettin, Çakırpınar, Selöz, Ayvacık, Kınık, Koyunköy ve Örenköy'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 köyde gerçekleştirilen etkinliklerde, 9 jandarma asayiş timi ile 1 jandarma trafik timinden oluşan toplam 33 personel görev yaptı. Şenlikler kapsamında vatandaşlara hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapılırken, çek ve senet gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen emniyet tedbirlerinin ardından şenliklerin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.