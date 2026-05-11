Bilecik'in Vezirhan beldesinde oynanan Vezirhanspor-1299 Bilecikspor karşılaşmasında jandarma ekiplerince üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik'in Vezirhan beldesindeki statta oynanan Vezirhanspor-1299 Bilecikspor müsabakası, yaklaşık 100 taraftarın katılımıyla gerçekleştirildi. Karşılaşmayı 1299 Bilecikspor 3-0'lık skorla kazandı. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından stat çevresi ile tribünlerde geniş çaplı güvenlik tedbirleri uygulandı.

Öte yandan, taraftar girişleri kontrollü şekilde sağlanırken, maç boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.