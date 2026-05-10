Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı, Anneler Günü münasebetiyle kent merkezindeki çarşı meydanında etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen programda kadınlara çeşitli hediyeler verilirken, vatandaşların Anneler Günü kutlandı. Etkinliğe Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ve teşkilat üyeleri katıldı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirler, 'Annelerimizin mübarek ellerinden öpüyor, dualarını başımızın tacı biliyoruz. Kendilerine duyduğumuz sonsuz muhabbeti bir kez daha ifade etmek istedik' dedi.