Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '18. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması'nda' dünya birincisi oldu.

23 ülkeden yaklaşık bin 200 robotun katılım sağladığı uluslararası organizasyonda büyük başarı elde eden Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri robotla Mini Sumo kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, hem Bilecik'e hem de Türkiye'ye gurur yaşattı. Organizasyonda elde edilen derece, öğrencilerin uzun süren çalışmaları ve öğretmenlerinin rehberliğiyle ortaya çıkan başarının önemli bir göstergesi oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.