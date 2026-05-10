Bilecik'te bir ortaokul, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4009' kapsamında hazırlanan proje ile 150 bin TL destek almaya hak kazandı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı'nın köy okullarına yönelik destek programı çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi başarıyla geçti. Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde bulunan Kınık Ortaokulu için hazırlanan proje kapsamında öğrencilere yönelik bilim ve teknoloji temelli eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. 150 bin TL bütçe ile hayata geçirilecek proje sayesinde öğrencilerin analitik düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Bu büyük başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi, proje ekibimizi ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz' dedi.