Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan özel ihtiyaçlı Selimcan T.'nin asker olma hayali, jandarmanın düzenlediği anlamlı programla gerçeğe dönüştü.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bozüyük ilçesine bağlı Çortuk Mahallesi'nde Selimcan T. için asker eğlencesi programı düzenlendi. Asker kıyafeti giyen Selimcan T., davul ve müzikler eşliğinde unutamayacağı bir gün yaşadı. Jandarma personelinin de katıldığı programda mahalle sakinleri aileye destek olurken, duygu dolu anlar yaşandı. Selimcan T.'nin yaşadığı mutluluk yüzüne yansırken, ailesi de gerçekleştirilen organizasyon nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programın sorunsuz şekilde tamamlandığı öğrenildi.