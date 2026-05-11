TDED Erzurum Şubesi Kadın Komisyonu 'Hüma Hatun Dost Meclisi' 10 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle 'Türk-İslam Medeniyetinde İz Bırakan Anneler/Kadınlar' isimli program düzenledi.

EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda tertip edilen programa Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Zeliha Kazanç, şehit Murat Ellik'in, şehit Umut Öznürtepe'nin, şehit Sezai Ekşioğlu, şehit Kubilay Karaman'ın annesi de iştirak etti. TÜŞAV Erzurum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Zeliha Kazanç; Türk milleti olarak dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacaklarını ifade ederken konuya hassasiyetle yaklaştığı ve 10 Mayıs Anneler gününde hatırlandıkları için TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'a teşekkür etti.

Programda TDED Erzurum Kadın Komisyonu üyelerince Fatih Sultan Mehmet'in annesi Alime Hüma Hatun, Cumhuriyet dönemi ilk Türk Kadın hekim Safiye Ali, ilk kadın romancı Fatma Aliye ve fedakârlığı dünyaca bilinen Gülsüm Kabadayı (Gülsüm Anne) hakkında bilgiler verilirken, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Anneciğim', Murat Ertaş'ın 'Güzel Kadınlar', Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 'Anacığım', Mesut Sütçü'nün 'Anne Sızlayan Türkçem', Deniz İnan'ın 'Karşı Evin Annesi' ve Didem Madak'ın 'Annem' şiirleri okundu. Konuşmaların ve şiirlerin ardından şehit ve gazi anneleri evlâtlarının hikâyelerini anlattı, programa iştirak eden kadınlar duygu dolu anlar yaşadı.

Başkan Filiz Günderen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiğini söyleyerek 'Bir annenin dizinin dibinde öğrenilen bin kütüphaneye bedeldir.' sözlerini ve bu yıl da aile ile ilgili milletçe bir hassasiyet oluşturma çabalarını hatırlattı.

Eğitim, doğruluk, iyi ahlak ve güzel olan her şeyin ilk olarak ailede anne eliyle başladığını, millî ve manevi değerlerimizin, kadim dilimizin geleceğe aktarılmasının ve yaşatılmasının anneler sayesinde gerçekleştiğini söyleyen Filiz Günderen sözlerine şöyle devam etti: 'Kültürel dokumuzda annelik karşılıksız sevginin ve sabrın timsalidir. Annelik dünyada varılacak en mukaddes hislerden olup, en kutsal mesleklerdendir. Bilhassa Batı medeniyetinin aksine tarih boyunca Türk İslam medeniyetinde anne-kadın, annelik gibi mukaddes bir mesleği icra ederken asırlardır Türk anneleri yönetimden bilime, vakıf kültüründen tasavvufa kadar hayatın her alanında aktif rol almıştır. Ailenin mimarı olarak hem evde hem de meşru dairede kamuda hizmet eden kadın devletin temelini güçlendirmiş, toplumsal yapıya yön vermiştir. Medeniyetimizde kadın sosyal hayatın mühim bir parçası olmuş, vakıflaşma, dernekleşme, hayır hasenat, ticaret gibi işlerle yakından alâkadar olmuştur.' dedi. Başkan Günderen konuşmasını şehit ve gazi annelerine bir millet olarak şükran ve minnet borcu olduklarını hatırlatıp programa katılan herkese teşekkür ederek tamamladı.