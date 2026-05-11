Erzurum'da AK Parti'de uzun yıllar Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan, sevilen isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun oğlu Melih Yaşar için sünnet düğünü düzenlendi.

Erzurum Hilton Otel'de gerçekleştirilen tören, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Betül-Zafer Tarıkdaroğlu çiftinin biricik evladı Melih Yaşar'ın sünnet merasimine; Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Albay Hakan Uğurlu, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sünnet düğününde Melih Yaşar, babaannesi Firdevs Tarıkdaroğlu ile dedesi Yaşar Tarıkdaroğlu'nun elini öperek davetlilerle yakından ilgilendi. Düğün boyunca misafirlerini tek tek karşılayan Tarıkdaroğlu ailesi, Erzurum'un köklü misafirperverlik geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sünnet düğününe katılan Erzurum Valisi Aydın Baruş, 'Zafer Tarıkdaroğlu ile kıymetli eşi Betül Hanım'ın evladı Melih Yaşar'ın sünnet düğününe katılarak bu anlamlı günlerinde mutluluklarına ortak olduk. Melih Yaşar'a sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, 'Kıymetli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Zafer Tarıkdaroğlu Bey'in erkekliğe adım atan biricik evladı Melih Yaşar oğlumuzla bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Evladımıza sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyor, Allah'tan damatlığını da görmeyi nasip etmesini temenni ediyorum' dedi.

Betül-Zafer Tarıkdaroğlu çifti ise yaptıkları açıklamada, 'Biricik oğlumuzun sünnet merasiminde bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Oğlumuzun erkekliğe ilk adım attığı bu özel günde yanımızda olmanız bizlere güç verdi. Allah daha nice güzel günleri birlikte yaşamayı nasip etsin' ifadelerine yer verdi.