Erzurum'da kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik dev bir huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da yakından takip ettiği operasyonda, trafik, asayiş ve narkotik birimleri tam kadro sahada yer aldı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan planlama doğrultusunda, 74 ekip ve 580 personelin katılımıyla hem il merkezinde hem de dış ilçelerde belirlenen noktalarda denetimler yapıldı. Şehrin giriş ve çıkışları ile umuma açık yerlerde yoğunlaşan ekipler, şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde incelemelerde bulundu.

Denetim bilançosu açıklandı

Eş zamanlı yürütülen uygulamaların sonuçları ise emniyet raporlarına şu şekilde yansıdı. Toplam 3 bin 266 şahıs kimlik kontrolünden geçirilirken, 736 araç durdurularak denetlendi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 96 umuma açık işyeri ekiplerce kontrol edildi. Yapılan incelemelerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kontroller sırasında asayiş ve askerlik yükümlülükleri kapsamında 11 yoklama kaçağı tespit edilerek ilgili mercilere bildirildi. Uygulama noktalarında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Huzur için denetimler sürecek

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bu tür kapsamlı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak 'Trafik kurallarımız, gerek aranan şahıslar, gerekse narkotik madde taşıyan, bulunduran kişilerle ilgili, ateşli silah ya da suç teşkil eden diğer kesici, delici alet bulunduran şahıslarla ilgili genel bir uygulama yapıyoruz. Amacımız, halkımızın huzur ve mutluluğunun devamını getirmek, devamlılığını sağlamak. Bunun için bütün gayretimizle sahadayız. Vatandaşlar şüphe duydukları her noktada bizi arasınlar. Güvenlik açısından okul çevrelerinde, üniversitelerde ve şehrin bütün diğer noktalarında aldıkları her türlü tedbiri uygulamakta kararlı olduklarını ifade eden Karaburun, Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız, herhangi bir şekilde suçu tespit ettikleri, şüphe duydukları her noktada bizi arasınlar, bize bilgi versinler. 112 kanalıyla, UYUMA aplikasyonuyla ve diğer emniyetin irtibatları üzerinden bizlere ulaşmakta tereddüt etmesinler. Bunu özellikle istirham ediyorum' dedi.