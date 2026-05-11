Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri tarafından ilçede yaşayan annelere yönelik Anneler Günü ziyareti gerçekleştirildi.

Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, Anneler Günü kapsamında anneleri ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde gönüllüler, annelerin bu özel gününü kutlayarak hayır dualarını aldı. Gerçekleştirilen etkinlikte annelerin yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını belirten Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, 'Annelerimiz toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Anneler Günü vesilesiyle onları ziyaret ederek yanlarında olmak istedik. Küçük hediyelerimiz ve içten dileklerimizle onların mutluluğuna ortak olmaya çalıştık. Bir annenin gülümsemesine vesile olmak bizim için en anlamlı hediye oldu' dedi.

Ziyaret edilen anneler ise yapılan sürprizden duydukları memnuniyeti dile getirerek Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerine teşekkür etti.