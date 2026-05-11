Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle başlattığı zorlu yolculuk devam ederken, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki ekipler kaçak avcılığı engellemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan ve her yıl üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini korumaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 15 Nisan'da başlayan ve 15 Temmuz'a kadar sürecek olan av yasağı kapsamında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri göç yollarında tam zamanlı denetim yürütüyor. Gündüz saatlerinde akarsu mansap bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, inci kefalinin bu yılki göç yoğunluğuna dikkat çekerek, kaçak avlanma konusundaki uyarılarını yeniledi.

'Saha kontrollerimizi sürdürüyoruz'

Konuya ilişkin konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, inci kefali popülasyonundaki artışın sevindirici olduğunu belirtti. İl Müdürü Şişman, 'İnci kefalinin şu an üreme mevsimi. 15 Nisan'da başlayan av yasağımız devam ediyor. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak saha kontrollerimizi sürdürüyoruz. Özellikle kaçak avlanma ve kaçak ağ bırakma durumlarının tespiti için sürekli sahadayız. 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme mevsiminde balığımızı rahat bırakırsak, emin olun bir sonraki nesil daha gür ve daha bol olacak. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Taze balığın avlanması, nakledilmesi ve tüketilmesi yasaktır. Buradan halkımızı tekrar uyarmak ve bilinçlendirmek isterim' dedi.

'Ekiplerimiz sahada sabahlara kadar nöbet tutuyor'

Ekiplerin sahada 7 gün 24 saat esaslı çalışma yürüttüğünü dile getiren Şişman, 'Tatlı suların gölle buluştuğu noktalarda, sazlık alanlarda yoğun bir balık popülasyonu yumurta bırakmak için hareket ediyor. Tam da mevsimindeyiz. Popülasyonda bir artış da söz konusu. Ekiplerimiz sahada sabahlara kadar nöbet tutuyor. Balıklar, yaklaşık bir hafta boyunca tatlı sularda yumurta bırakmak için çabalıyor ve ardından göle geri dönüyor. Biz de bu süreçte mümkün mertebe kaçak avlanmanın önüne geçmek için mücadelemizi sürdürüyoruz' diye konuştu.