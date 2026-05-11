Elazığ'da kuruyan 70 yıllık Sudökülen Şelalesi yağışlarla birlikte yeniden canlandı.

Elazığ'da bu yıl fazlasıyla alınan kar yağışı ve son zamanlardaki yağmurlarla birlikte Ağyazı ve Karayazı derelerinde sular canlandı. Bu iki dereden gelen su, önceki yıllarda etkili olan kuraklık nedeni ile 70 yıldır su akmayan Sudökülen Şelalesinde birleşerek doğal şelale oluşturdu. Yeniden canlanan şelale, hem havadan hem de karadan görüntülendi.

Çocukluğunun burada geçtiğini belirten bölge sakinlerinden Şevket Ergen, 'Bir deremiz Ağyazı'dan bir deremiz de Karayazı'dan geliyor. Bunlar bu köprüde birleşirler. Su güzelliktir. Vatandaşlar çocuklarıyla buraya gelip bakıyorlar. Mevsim itibariyle su tekrar canlandı. Yoksa burası kuruyor. Bu sene yağışların fazla olmasıyla birlikte sularımız bayağı arttı. Biz buranın turizme kazandırılmasını isteriz ama şu anda konut ve imar durumu söz konusu. Yoksa buranın turizme açılmasını çok isteriz. Bu seneki yağışlardan dolayı sularımız ve şelalelerimiz bayağı coştu. İnşallah yağışlarımız bir müddet daha devam eder. Ben pazartesi ve cuma günleri haricinde her gün buraya gelirim' dedi.