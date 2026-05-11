Erzincan İl Müftülüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında yürütülen iş birliği çalışmaları kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Gülabibey Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsak Emin Aktepe ve öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıda manevi danışmanlık hizmetlerinin mevcut durumu ile Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.

Katılımcılar, toplumun farklı kesimlerine ulaştırılan din hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla akademik birikim ile saha tecrübesinin bir araya getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmelerde özellikle gençlere yönelik kültürel projeler, aile yapısının korunmasına ilişkin rehberlik faaliyetleri ve çocuklara yönelik eğitsel çalışmalar üzerinde duruldu.

İl Müftüsü Fakirullahoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin önem taşıdığını belirterek, İlahiyat Fakültesinin akademik katkılarının yürütülen çalışmalara önemli destek sunduğunu ifade etti.

Dekan Aktepe ve beraberindeki heyet de manevi rehberlik çalışmalarının toplumsal huzura katkı sağladığını belirterek, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantının ardından Fakirullahoğlu, katılımcılara teşekkür ederek kurumlar arasındaki koordinasyonun artarak süreceğini kaydetti.