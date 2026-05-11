Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kırsal kalkınma ve bireysel sulama desteklerine yönelik bilgilendirme toplantısı Tercan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda üreticilere, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi konularında kapsamlı bilgi verildi.

Programda, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin destek programlarından daha etkin yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Yetkililer, tarımda sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla modern sulama yatırımlarının önemine dikkati çekerek, üreticilere yönelik destek çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.