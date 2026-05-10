Türkiye'de 'Eşekli Dostoyevski' olarak tanınan yazar Ersin Bilge, Erzincan'da öğrencilerle bir araya gelerek kitap dağıttı.

Anadolu'nun köy ve kasabalarını eşekle dolaşarak çocuklara kitap ve kırtasiye desteğinde bulunan Bilge, 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli kitaplar hediye eden Bilge, çocuklarla sohbet ederek okumanın önemine dikkati çekti.

Kitapları büyük sevinçle alan öğrenciler, yazarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmenler ise etkinliğin çocukların okuma alışkanlığı kazanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Çocukların kitapla tanışmasının önemine değinen Bilge, 'Okumak, hayallerin kapısını aralar.' diyerek öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.