Afyonkarahisar Doğa Sporları Derneği (AFDOS) üyeleri yaklaşık 3 kilometre tırmanış yaparak eşsiz güzellikteki Uçak Şelalesi'ni yakından görme fırsatı buldu.

AFDOS üyeleri Şuhut ilçesinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek amacıyla gezi programı düzenledi. Doğa tutkunları, ilçeye bağlı Bininler bölgesindeki tarihi Kaya Evleri ile Uçak Şelalesi'ni gezerek bölgenin eşsiz atmosferine hayran kaldı.

AFDOS üyeleri ilk olarak Şuhut ilçesine bağlı Bininler Turizm Bölgesi'nde bulunan tarihi Kaya Evleri'ni gezdi. Tarihi dokusu ve doğal yapısıyla dikkat çeken bölge, ziyaretçilerden tam not aldı. Doğa sporcuları, kaya oluşumlarının ve tarihi yapıların bulunduğu alanı inceleyerek bol bol fotoğraf çekti. Ardından yaklaşık 2,5-3 kilometrelik mesafede bulunan Uçak Şelalesi'ne geçen doğaseverler, şelalenin oluşturduğu doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buldu. Bahar mevsimiyle birlikte debisi artan şelale ve çevresindeki yeşil doğa, ziyaretçilere adeta görsel şölen sundu.

AFDOS üyeleri, Şuhut'un tarihi ve doğal güzelliklerinin mutlaka görülmesi gereken önemli turizm alanları arasında yer aldığını belirterek, bölgenin doğa turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.