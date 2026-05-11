Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası, sarkıtlarıyla görenleri mest ediyor.

Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası, milyonlarca yıllık oluşumu ve sağlık turizmine sunduğu katkıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mağaranın yalnızca 680 metrelik bölümü ziyarete açılırken, toplamda 6 bin 500 metrelik bölümü haritalandırıldı.

Küp şekeri büyüklüğündeki oluşum 50-75 yıl arası sürüyor

Mağara rehberlerinden Ali Uçan, Ballıca Mağarası'nın yaklaşık 3 buçuk milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Mağara içerisindeki doğal oluşumların son derece yavaş meydana geldiğine dikkat çeken Uçan, 'Buradaki oluşumların bir küp şekeri kadar büyümesi 50 ila 75 yıl arasında sürüyor. Bu nedenle mağaradaki her yapı büyük bir doğa mirası niteliği taşıyor' dedi.

Mağara tedavi amaçlı ziyaret ediliyor

Astım ve KOAH hastalarının mağarayı tedavi amaçlı ziyaret ettiğini ifade eden Uçan, mağara içinde dinlenme alanlarının bulunduğunu belirterek, 'Gelen hastalar burada oturup bol bol nefes alıyor. Bazıları 6 ay boyunca ilaç kullanmadıklarını söylüyor' diye konuştu.

Doğa ve sağlık turizmi açısından önemli yere sahip

Ballıca Mağarası'nın karstik bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Uçan, ana kayanın kireç taşından oluştuğunu söyledi. Mağaranın yatayda 680 metre, dikeyde ise 75 metre derinliğe sahip olduğunu belirten Uçan, 'Bugüne kadar 6 bin 500 metrelik bölümü haritalandırıldı. Ancak ziyaretçiler sadece 680 metrelik kısmını gezebiliyor' ifadelerini kullandı. Türkiye'de 2019 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren tek mağaranın Ballıca Mağarası olduğunu vurgulayan Uçan, bölgenin hem doğa hem de sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.