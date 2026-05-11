Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge Gölü, yağışlardan nasibini aldı. Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan göl, yatağından taşarak genişledi.

Kent merkezine 50, Zara ilçesine ise 5 kilometre uzaklıktaki Tödürge Gölü, kış aylarında yağan kar ve ilkbahar yağmurlarından nasibini aldı. 5 kilometrekarelik yüzölçümüyle Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge Gölü çevresine taştı. Derinliği 4 ila 10 metre arasında değişen gölün yüzeyi genişledi. Angut, ispinoz, saka, gri balıkçıl, ak balıkçıl, erguvani balıkçıl, kızıl şahin, saz delicesi ve turna gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölün taşması sonucu çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı. Manzarasıyla kendine hayran bırakan ve doğa fotoğrafçılarının uğrak mekanı olan Tödürge Gölü'nde avlanan balıkçıl kuşlar dron ile görüntülendi.

'Sivas'ın denizi gibi'

Gölü sıklıkla ziyaret ettiğini ifade eden Ömer Karakoç, 'Şu an Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'ndeyiz. Doğallığıyla dikkat çekiyor. Geçen yıllara nazaran bu yıl su seviyesi arttı. Geçen yıl su çekilmişti ama bu yıl yağışların bol olması sebebiyle debisi arttı. Yükseklerde hala kar var, yağmur yağışları da devam ediyor. Burası yazın çok güzel oluyor. Sivas'ın denizi gibi bir yer' dedi.