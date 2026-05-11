Mardin'in Derik ilçesinde tabiat parkı içerisindeki GAP Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yoğun yağışlarla birlikte yeniden canlanan şelale dron ile görüntülendi.

GAP Şelalesi bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden eski görkemli görüntüsüne kavuştu. Gür akan suyu ve çevresindeki yemyeşil doğasıyla dikkat çeken şelale, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Derik ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki GAP Şelalesi, Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı olarak ilan edilen doğal alanlar arasında yer alıyor. Derik'te yaklaşık 20 bin dönümlük meyve ve zeytin bahçelerine can veren şelale, bölge halkı tarafından bereketin müjdeleyicisi olarak biliniyor. Vatandaşlar, şelalenin aktığı yıllarda zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üretiminde verimin arttığına inanıyor. Son yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman debisi düşen şelale, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte yeniden canlandı. Serin havası ve doğal yapısıyla dikkat çeken bölge, hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Dron ile görüntülenen GAP Şelalesi'nin coşkulu akışı, kayalık alanlardan süzülen suyu ve çevresindeki doğal güzellikler dikkat çekti.