6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü Pamuklu mezrasında bulunan 76 evin 73'ü hasar aldı. Depremin ardından sarp kayalıklar üzerinde inşa edilen köy konutları depremzedeler için sıcak birer yuva oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Pamuklu mezrasının hak sahiplerinin tamamının içinde bulunduğu 110 köy evini sarp kayalıklar üzerine inşaat etti. Tut ilçesinin en büyük köylerinden biri olan bin 500 nüfuslu, 500 haneli Kaşlıca Köyü'nün batısına inşa edilen 110 adet konut, hem Pamuklu mezrası sakinleri için hem de köyde evi yıkılan depremzedeler için yapıldı.

Sarp kayalıklar üzerinde muhteşem doğa manzarasıyla görenlerde hayranlık uyandıran köy konutları depremzedeler için sıcak yuva oldu. Pamuklu mezranın neredeyse tamamının depremde yok olmasının ardından inşa edilen yeni yuvalarda yine eski günlerdeki gibi çocuk sesleri yükseliyor.

Köy evleriyle ilgili bilgi veren Kaşlıca Köyü Muhtarı Hüseyin Atalay, 'Burada 110 hanemiz mevcuttur. Köyün nüfusu bin 500, hane sayısı 500'dür. Çok ağır bir deprem geçirdik. Çok büyük yıkım olmasına rağmen 3 kaybımız oldu. Yaklaşık 76 haneli mezrada 3 hane kaldı, 73 hanemiz yıkıldı. Pamuklu mezrasını buraya aldık. Sonuçta orada toplu alanımız yoktu. Orayı da buraya aldık. Devletimize Allah zeval vermesin, devletimizin imkanlarıyla sağlıklı ve huzurlu evlere kavuştuk. Gerçekten evimiz, yerimiz çok güzel' diye konuştu.