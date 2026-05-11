Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğrayan Büyükçekmece Sahili'nde baş gösteren çevre kirliliğine rağmen ilçe halkı farkındalık oluşturan önemli bir etkinliğe imza attı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Büyükçekmece Sahili Temizleme Etkinliği'ne Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve çevreye duyarlı vatandaşlar katıldı.

Çevreyi kirletenleri trampet çalarak protesto ettiler

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte İstanbul'un en yoğun ilgi gören Büyükçekmece Sahili'nde vatandaşların çevreye bıraktığı atıklar Belediyeyi ve ilçe halkını harekete geçirdi. Özellikle hafta sonlarında oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sahile bırakılan yiyecek atıkları gönüllüler tarafından tek tek toplandı. Büyükçekmece Sahili Zabıta Noktası'ndan başlayarak sahil hattı boyunca sürdürülen temizlik çalışmasında, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kıyı şeridinde biriken plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar temizlendi. Katılımcılar sahil boyunca yürüyerek çevreye bırakılan çöpleri toplarken hem doğal yaşamın korunmasına katkı sundu hem de çevre bilincinin artırılması adına örnek bir dayanışma sergiledi. Etkinliğe katılan Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de, trampet ve darbuka çalarak çevreyi kirletenleri protesto etti.

'Çevreyi korumak hepimizin ortak sorumluluğu'

Etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu: ''Çevreyi korumak yalnızca belediyelerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada ortaya koyduğumuz dayanışma ve çevre duyarlılığı bizlere umut veriyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.'