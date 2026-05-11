Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine katıldı. Bakan İbrahim Yumaklı, 2025 yılının son 176 yılın en sıcak ikinci yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, '2025 yılında sıcaklık ortalamaları neredeyse bütün aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyretti. 2025 yılı çok farklı veri setlerine göre son 176 yılın en sıcak ikinci yılı olarak kayıtlara geçti. Daha da dikkat çekici olanı şudur. 2015-2025 yılları arasındaki son 11 yıl ölçüm tarihinin en sıcak 11 yılı olmuştur. Bu tablo bize göstermektedir ki iklim değişikliği artık geçici bir dalgalanma değil, kalıcı etkileri olan bir husustur. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Hazırlıklarımızı yalnız kuraklık riskine ya da sıcaklık artışına bağlı olarak değil, iklim değişikliğinin bize getirmiş olduğu tüm tehditlere göre yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki orman yangınlarıyla mücadele artık yılın sadece birkaç ayında değil, 12 ay mücadele etmemiz gereken ve dikkatli olmamız gereken bir dönemi ifade ediyor' açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz yıla kıyasla hava aracı sayısı artarak 161'e ulaştığını belirten Bakan Yumaklı, 'Bugün geldiğimiz noktada hep ifade ediyoruz ve her geçen yılda bu kabiliyetimizi arttırıyoruz. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterindeki ve mücadelede kullanmış oldukları hava ve kara gücü Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele kapasitesini ifade etmektedir. 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla dünyanın sayılı filolarından birisini oluşturulmuş durumdayız. Geçen yıla göre hava aracı sayımızı arttırarak toplam 161 hava aracına ulaştık. Su atma kapasitemizde 462 ton oldu. Bizim coğrafyamızın şartları gereği özellikle helikopterlerin hızlı müdahale ve manevra kabiliyetleri açısından çok büyük önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu yüzden konumlandırmaları yaparken hem kara araçlarımızı hem hava araçlarımızı iklim risklerinin bize getirmiş olduğu her türlü hususu dikkate alarak yapıyoruz. Hava araçlarımızın suya erişimini kolaylaştırmak için 4 bin 852 gölet ve havuz oluşturduk' diye konuştu.

Ormanların 776 gözetleme kulesi, 388 kamera ve insansız hava araçlarıyla 7 gün 24 saat izlendiğini belirten Yumaklı, 'Bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte bin 953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2 bin 766 ilk müdahale aracıyla toplam 5 bin 600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız. Sadece bunlar değil orman içlerinde yollar, farklı tesislerin oluşturulması da bu müdahale süresini aşağıya çekecek. Sadece bunlar da değil ormanların içlerinde 776 gözetleme kulesi, 388 kamera ve insansız hava araçlarımızla ormanlarımızı 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Bütün bu teknolojik imkanların ötesinde en büyük gücümüzün insanımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Fedakar orman çalışanı kardeşlerimiz, gece-gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, gönüllülerimiz ve en önemlisi de gerek bu mücadelelerde fiilen ve de fiziken yanımızda olarak gerekse bizlere dualarıyla destek olan kıymetli duyarlı vatandaşlarımız. Bu yıl orman personeli sayımız 28 bine çıktı, gönüllü sayımız ise 138 bini aşmış durumda. Yeşil vatan için görev yapacak bütün kardeşlerime kazasız belasız bir görev dönemi diliyorum, başarılar diliyorum, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin' şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, 2025 yılı verilerine göre orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, ormanlık alanlar ve çevresinde herhangi bir nedenle ateş yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ise vakit kaybetmeden en yakın güvenlik birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yangın söndürme araçlarının görev yerlerine gönderilmesiyle birlikte yeşil vatanın korunmasına yönelik mücadeleyi daha da güçlendirdiklerini belirten Yumaklı, 'Bugün göreve uğurlayacağımız 20 dozer, 65 arazöz ve 16 ekskavatörle yeşil vatan savunmamızı biraz daha güçlendirmiş oluyoruz. Ben bu araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu arazözleri yangın söndürmek için değil, ağaçları sulamak için kullanalım. Buradaki diğer malzemeleri ve ekipmanları yeşil vatanımızın geliştirilmesi ve arttırılması için kullanmış olalım. Bu mücadele çocuklarımıza bırakacağımız nefesin, suyun ve hayatın mücadelesi. Bu vesileyle yeşil vatan uğruna canlarını feda etmiş bütün kardeşlerime Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum' diye konuştu.