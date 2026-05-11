Kütahya'nın Emet ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Emet Merkez ile Yağcık Köyü'nde küçükbaş hayvanlara koyun-keçi çiçek, PPR ve brusella aşıları uygulandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca kuzu ve oğlakların kimliklendirme işlemleri de gerçekleştirildi.

Yetkililer, yürütülen uygulamalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması ve halk sağlığının korunmasının amaçlandığını belirtti. İlçede hayvan sağlığı ve koruyucu hekimlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.