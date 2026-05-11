Kütahya'nın Domaniç ilçesinde faaliyet gösteren alabalık yetiştiriciliği işletmeleri ile bir hindi çiftliğinde, 2026 yılı Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) kapsamında numune alımı gerçekleştirildi.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında alabalık yetiştiriciliği işletmelerinden balık ve yem numuneleri alınırken, hindi çiftliğinden ise içme suyu numunesi temin edildi.

Yetkililer, gıda güvenilirliği ile halk sağlığının korunmasına yönelik denetim ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.