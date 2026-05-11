Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçe merkezi Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyir halinde olan A.Ş. yönetimindeki 43 ADD 229 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Y. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.