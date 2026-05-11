Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde üreticilere yönelik 'Yetkilendirilmiş Uygulayıcı Belgesi' eğitimi düzenlendi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde, üreticilere Bitki Koruma Ürünleri uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, insan sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar da ele alındı. Yetkililer, bilinçli ilaç kullanımının hem ürün verimliliği hem de sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.